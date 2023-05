Em ação contra o racismo no futebol, Vasco e Fortaleza divulgam escalação dos times sem jogadores negros 

Iniciativa busca demonstrar a importância de pessoas negras em diversas áreas e pedir por respeito, igualdade e inclusão

Twitter/@VascodaGama/Reprodução Times farão leilão social para angariar fundos de apoio à causa racial



Escalados para se enfrentar no Brasileirão no jogo deste sábado, 27, Fortaleza e Vasco decidiram utilizar a oportunidade para se posicionar contra o racismo dentro do futebol. Nas redes sociais, os clubes realizaram a divulgação da escala dos times para a partida excluindo os nomes e fotos dos jogadores negros. Além disso, ambas as equipes publicaram um comunicado em conjunto. “No mercado de trabalho, nas salas de universidades, nos cargos de gerência, na política. Em um país de maioria negra, não é comum vermos pessoas pretas nessas áreas, e isso é reflexo de um racismo que vai muito além do insulto e da injúria. É para derrotá-lo que levantamos essa bandeira. Por RESPEITO, IGUALDADE e INCLUSÃO. Para que os negros ocupem todos os espaços, não apenas em um campo de futebol, mas em toda sociedade”, escreveram. Em ambas as equipes, dos 11 jogadores escalados, cinco são negros. Os times ainda divulgaram que os capitães usarão flâmulas personalizadas com a frase “com racismo não tem jogo” durante a partida. No final do confronto, em demonstração de apoio à causa, os atletas Jair, do Gigante da Colina, e Titi, do Tricolor do Pici, se juntarão aos clubes e doarão suas camisas para um leilão social, no site da Play For a Cause. A iniciativa ocorre após o caso de racismo vivido pelo jogador Vinícius Júnior, na Espanha.