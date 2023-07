Em busca do título inédito, seleção brasileira embarca para a Copa do Mundo Feminina

No Grupo F, a Amarelinha enfrentará Panamá, França e Jamaica

Reprodução/Thais Magalhães/CBF Seleção brasileira feminina embarcou para a Copa do Mundo



A seleção brasileira feminina embarcou rumo à Austrália, país que sediará a Copa do Mundo em conjunto com a Nova Zelândia, entre 20 de julho e 20 de agosto. O voo da delegação saiu às 05h45 (de Brasília) desta segunda-feira, 3 – a viagem dura 25 horas. A aeronave da equipe nacional foi carregada com mensagens de apoio às mulheres na fuselagem, como “Nenhuma mulher deveria ser forçada a cobrir a cabeça, “Nenhuma mulher deveria ser morta por não cobrir a cabeça” e “Nenhum homem deveria ser enforcado por dizer isso”. A Canarinho vai em busca do título inédito na competição. No Grupo F, a Amarelinha enfrentará Panamá, França e Jamaica. A estreia será no dia 24 deste mês, com as panamenhas, às 8 horas (de Brasília). Cinco dias, o embate será diante das francesas, pela segunda rodada. Para fechar a fase de grupos, o confronto contra as jamaicanas acontece em 2 de agosto.