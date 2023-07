Seleção feminina goleia o Chile em último amistoso antes da Copa do Mundo

Com gols de Gabi Nunes, Duda Sampaio, Luana e Geyse, Brasil vence por 4 a 0; equipe embarca para a Austrália nesta segunda-feira, 3

Thais Magalhães/CBF Seleção feminina vence o Chile antes de embarcar para a Copa do Mundo



A seleção brasileira feminina goleou o Chile no último amistoso antes da Copa do Mundo, disputado na manhã deste domingo, 2. Jogando diante de quase 16 mil torcedores no Mané Garrincha, em Brasília, o Brasil venceu por 4 a 0, com gols de Gabi Nunes, Duda Sampaio, Luana e Geyse. A equipe comandada por Pia Sundhage embarca para o Mundial nesta segunda-feira, 3. A competição será disputada na Austrália e Nova Zelândia. A estreia no Grupo F será no dia 24 de julho, contra o Panamá, em Adelaide. Depois, o Brasil jogará contra a França, dia 29, em Brisbane, e Jamaica, dia 2 de agosto, em Melbourne, todos na Austrália. O Brasil tenta o título inédito da competição. Marta foi ovacionada pela torcida presente no estádio e entrou em campo no final da partida. A ideia de Pia era descansar a atleta, mas a treinadora acabou atendendo o pedido do público.

Empurrada pelos torcedores, a seleção da casa começou a partida indo pra cima das adversárias e abriu o placar logo cedo. Apesar disso, o Brasil errava muitos passes e o Chile cresceu no jogo. Eficiente, a seleção marcou o segundo e foi para os vestiários com 2 a 0 a favor. Mais confiante, o Brasil pressionou as chilenas e ampliou a vantagem. Com a vitória garantida, Pia passou a testar o elenco na reta final de jogo e dar rodagem ao elenco.