Em casa, Cuiabá vence o Santos por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro

GIL GOMES/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Cuiabá saiu na frente no começo do jogo e segurou a equipe de Fernando Diniz



Em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2021, o Cuiabá recebeu o Santos em casa se deu bem. Isso porque a equipe comandada por Jorginho venceu o time de Fernando Diniz por 2 a 1. O Cuiabá saiu na frente no começo do primeiro tempo com gol de Jonathan Cafu, e levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo. Precisando do resultado, o Santos foi para cima e empatou o jogo com gol de Gabriel Pirani. Entretanto, o Cuiabá retomou a vantagem aos 42 minutos do segundo tempo, com gol de Elton, que fechou o placar. Com isso, a equipe do Mato Grosso chegou a 24 pontos, assumindo a 9ª colocação da tabela. Já o Santos estacionou nos 22 pontos, ficando na 13ª posição. Na próxima rodada, o Santos encara o Bahia em casa enquanto o Cuiabá visita o Juventude no Rio Grande do Sul.