Thiago Paulino desabafa após perder o ouro nas Paralimpíadas: ‘Foi muito cruel’

Brasileiro teve a medalha de ouro retirada após um recurso apresentado pela China que invalidou os dois melhores arremessos do atleta

Takuma Matsushita/CPB Thiago utilizou as redes sociais para desabafar após ter sua medalha retirada



Thiago Paulino conquistou a medalha de ouro no arremesso de peso da classe F57 nos Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020, mas viu a conquista ser retirada após uma apelação da China. Com a decisão, o chinês Guoshan Wu acabou ficando com o ouro, enquanto Paulino terminou na terceira posição. Em um desabafo nas redes, Paulino falou sobre o seu protesto no pódio, dizendo não se arrepender do gesto e afirmando que a medalha foi retirada de forma cruel. “Eu fiz sim o meu protesto no pódio. Não me arrependo. Me senti prejudicado, injustiçado. Foi o modo que eu mostrei que eu não aceitaria aquela medalha, que eu sabia que eu tinha sido medalha de ouro e essa medalha de ouro foi retirada de mim de uma forma muito cruel. Estou muito chateado, estou muito magoado”, afirmou em vídeo publicado em seu perfil no Instagram. “Foi uma pancada muito dura que eu tomei. […] Vou tentar sacudir a poeira, dar a volta por cima e voltar ainda mais forte”, concluiu o atleta.