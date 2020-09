Em crise, Cruzeiro tem nova derrota e se aproxima da z-4 na Série B

Equipe chegou à 15ª colocação, com os mesmos oito pontos do primeiro time na zona de rebaixamento

Bruno Haddad/Cruzeiro Próximo adversário do Cruzeiro é a Ponte Preta, no Mineirão



O Avaí espantou a crise do seu lado, e jogou a pressão em cima do Cruzeiro ao vencer pelo placar de 1 a 0, na noite desta sexta-feira, no Mineirão, em partida válida pela 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time celeste se complicou ainda mais na Série B, e terminou a noite na 15ª colocação, com oito pontos, cada vez mais próximo da zona de rebaixamento. Os catarinenses quebraram uma sequência de três derrotas consecutivas, e é o 11ª colocado, com 13.

O primeiro tempo foi de pouca emoção em Belo Horizonte. Bem marcado, o Cruzeiro criou algumas oportunidades de gol, mas não conseguiu ser efetivo. Airton foi muito acionado, mas Lucas Frigeri só trabalhou quando Cacá cabeceou com perigo. Machado, em cobrança de falta, também ameaçou. O goleiro avaiano foi buscar mais uma.

O Avaí apostou nas jogadas em velocidade de Rildo, mas sem muito sucesso. O Cruzeiro, então, viu a bola de Manoel, aos 46 minutos, passar rente à trave. A equipe celeste voltou a falhar na finalização e não conseguiu transformar a superioridade em gols na primeira etapa do jogo desta sexta-feira. No segundo tempo o Cruzeiro continuou dono das ações. Marcelo Moreno e Arthur Caíke tentaram, mas a falta de pontaria era evidente. Quando o clube celeste acertava, Lucas Frigeri aparecia para salvar, assim como foi em novo lance com o atacante boliviano, aos 27 minutos.

A falta de sorte do time mineiro ficou evidente aos 33 minutos. No primeiro lance mais efetivo do Avaí, Getúlio recebeu pela esquerda, passou como quis por Cacá e deu para Pedro Castro. O meia mandou para o fundo das redes. Após o gol, o clube catarinense recuou e chamou seu adversário para o seu campo de defesa.

Sem muita organização, o Cruzeiro foi com tudo para o ataque e continuou errando grandes oportunidades. Marcelo Moreno cabeceou para fora. A chance final, no entanto, foi de Régis, que chutou para defesa de Lucas Frigeri. O goleiro assegurou o triunfo pelo lado do time catarinense. Na próxima rodada, o Avaí faz o clássico contra o Figueirense na terça-feira, às 19h16, na Ressacada, em Florianópolis. Na quarta, às 19h15, o Cruzeiro recebe a Ponte Preta, no Mineirão, em Belo Horizonte.

FICHA TÉCNICA:

CRUZEIRO 0 x 1 AVAÍ

CRUZEIRO – Fábio; Daniel Guedes (Rafael Luiz), Manoel, Cacá e Matheus Pereira; Machado, Ariel Cabral (Ramon) e Maurício (Marquinhos Gabriel); Airton (Régis), Marcelo Moreno e Arthur Caíke (Thiago). Técnico: Ney Franco.

AVAÍ – Avaí: Lucas Frigeri; Felipe Santos (Arnaldo), Rafael Pereira (Kunde), Airton e Capa; Ralf, Pedro Castro e Renatinho (Valdívia); Rildo (Vinícius Jaú) e Gastón Rodriguez (Getúlio). Técnico: Geninho.

GOL – Pedro Castro, aos 33 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Ariel Cabral, Cacá, Daniel Guedes e Matheus Pereira (Cruzeiro); Kunde e Renatinho (Avaí).

ÁRBITRO – Alexandre Vargas Tavares de Jesus (RJ).

LOCAL – Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte (MG).