Em despedida emocionante de ‘Diegos’, Flamengo leva virada e perde para o Avaí no Maracanã

Dois jogadores do Rubro-Negro se emocionaram e receberam gritos de apoio da torcida

DELMIRO JUNIOR/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Goleiro Diego Alves e meia Diego Ribas se despediram do Flamengo em jogo contra o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro



O Flamengo perdeu de virada por 2 a 1 para o Avaí, na tarde deste sábado, 12, no Maracanã, em jogo válido pela última rodada do Campeonato Brasileiro 2022. Mas a derrota não foi o suficiente para estragar a festa de despedida do goleiro Diego Alves e do meia Diego Ribas. Alves chorou aos gritos dos mais de 50 mil torcedores flamenguistas “é o melhor goleiro do Brasil” ao ser substituído durante o jogo. Ele agradeceu a torcida e acenou aos companheiros de equipe. Na sequência foi em direção ao atacante Gabigol e passou a braçadeira de capitão. Os jogadores do Flamengo correram para abraçar o goleiro, que também foi aplaudido pelos jogadores do Avaí. Já Ribas foi substituído um pouco antes. Ele se ajoelhou no centro do gramado, abaixou e ergueu a cabeça e agradeceu a Deus. O meia também se emocionou na saída. No banco de reservas, Alves e Ribas foram filmados e apareceram no telão do Maracanã. Na oportunidade, eles fizeram um “coraçãozinho” para a nação Rubro-Negra. O Flamengo encerrou o torneio nacional com 62 pontos, na quinta posição. Já o Avaí foi a 35 pontos, mas mesmo com o resultado está rebaixado.