Em jogo adiado, Flamengo vence o Coritiba por 1 a 0 pela Copa do Brasil

Rodrigo Muniz fez o único gol da partida; jogo de volta será na próxima quarta-feira, dia 16

GABRIEL MACHADO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Na noite desta quinta-feira, 10, o Coritiba recebeu o Flamengo pelo jogo de ida da terceira rodada da Copa do Brasil, no Couto Pereira, e perdeu por 1 a 0, gol de Rodrigo Muniz. Essa partida aconteceria na semana passada, mas por estar desfalcado pelas convocações da seleção, o Flamengo pediu o adiamento. Dentro de campo, os rubro-negros dominaram as chances de gol, mas o goleiro Wilson se destacou e defendeu tudo. Só deixou passar a bola de Rodrigo Muniz aos 15 minutos. Em lance de escanteio, Rodrigo apareceu na área e cabeceou bonito para o fundo das redes. Nos acréscimos, Nathan foi expulso depois de tomar o segundo cartão amarelo. O jogo de volta será no Maracanã na próxima quarta-feira, 16, às 21h30. Os times já classificados para as oitavas são: Santos, São Paulo, Vasco, ABC, CRB, Bahia, Juazeirense, Athletico-PR, Criciúma, Fluminense, Atlético-GO, Grêmio e Atlético-MG. Na próxima rodada, o Flamengo enfrenta o América-MG pelo Campeonato Brasileiro no domingo, dia 13, às 16h (horário de Brasília). O Coritiba recebe o Londrina pela Série B no mesmo dia, às 20h30.