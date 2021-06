Premier League terá mudanças no VAR para linha de impedimento na próxima temporada

Adaptação no sistema foi realizada depois de um feedback com todos os clubes

Os árbitros que trabalham nas cabines do VAR na Premier League terão um auxílio do programa na próxima temporada. De acordo com o ‘Sky Sports News’, as linhas que determinam o impedimento serão ‘mais grossas’ para facilitar a visualização. A decisão foi apresentada pelo chefe de árbitros da Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), Mike Riley, aos clubes que participam da primeira divisão em assembleia anual nesta quinta-feira, 10. A mudança acontece depois de um feedback feito com todas as equipes no fim da temporada passada. Ainda não foi divulgado se a adaptação das linhas também será usada nos jogos da Copa da Inglaterra.

O Internacional Football Association Board (IFAB), que determina as regras do futebol mundial, não especifica a espessura máxima das linhas no VAR, o que abre margem para a mudança. Uma tecnologia de ‘impedimento semiautomático’ está em desenvolvimento pela FIFA e foi testada no Mundial de Clubes de 2019. Arsene Wenger, ex-treinador e agora chefe do desenvolvimento global do futebol na Fifa, disse em entrevista no mês de abril que o impedimento automatizado estará pronto para ser usado em 2022.