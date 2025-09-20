Em jogo com duas expulsões no primeiro tempo, Fluminense aguenta pressão e vence Vitória

Com a vitória, o Tricolor chegou a 31 pontos e voltou a triunfar fora de casa após dois meses

MAURICIA DA MATTA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Lance da partida entre as equipes do Vitória (BA) e do Fluminense (RJ), válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2025, disputado no Estádio Manoel Barradas, "Barradão", em Salvador (BA)



Mesmo com uma equipe repleta de reservas, o Fluminense venceu o Vitória por 1 a 0 neste sábado (20), no Barradão, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol de Hércules garantiu o triunfo que encerrou a sequência de três jogos sem vitória do time carioca. O duelo foi marcado por tensão e expulsões. Aos 25 minutos do primeiro tempo, Dudu, do Vitória, foi expulso após repetidas faltas duras. A vantagem numérica do Fluminense, no entanto, durou pouco: Igor Rabello recebeu dois cartões amarelos em sequência e também deixou o campo, aos 47 minutos.

Antes disso, Hércules abriu o placar aproveitando rebote da defesa e acertando belo chute. Cano ainda acertou a trave, enquanto Erick devolveu o susto para os baianos, também parando no poste. No segundo tempo, o Vitória pressionou em busca do empate. Matheuzinho, Renato Kayzer e Romarinho criaram boas oportunidades, mas pararam no goleiro Fábio, destaque da partida. O Fluminense, por sua vez, optou por controlar o jogo e segurar a vantagem.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Com a vitória, o Tricolor chegou a 31 pontos e voltou a triunfar fora de casa após dois meses. O Vitória permanece com 22 pontos e segue ameaçado pela zona de rebaixamento. Na próxima rodada, o Vitória enfrenta o Grêmio no domingo (27), às 11h, na Arena do Grêmio. O Fluminense terá pela frente o clássico contra o Botafogo, no mesmo dia, às 16h, no Maracanã.

*Com informações do Estadão Conteúdo

Publicado por Sarah Paula