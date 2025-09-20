Jovem Pan > Esportes > Futebol > Palmeiras > Palmeiras x Fortaleza: Confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Palmeiras x Fortaleza: Confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pelo Campeonato Brasileiro

  • Por Jovem Pan
  • 20/09/2025 20h20
Palmeiras x Fortaleza

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste sábado (20), às 21h, em jogo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo, às 21h (de Brasília). Além de transmitir a partida em AM 620 e FM 100,9, a JP traz a narração de Fausto Favara, comentários de Mauro Beting e reportagem de Giovanni Chacon no YouTube.

