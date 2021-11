Gabi Nunes é convocada para a seleção brasileira feminina após lesão de Erika

Destaque no Madrid CFF, a atacante retorna à seleção quatro anos após a última convocação

Lucas Figueiredo/CBF Gabi jogou pelo Corinthians no início de 2021, antes de se transferir para a Espanha



Nesta quarta-feira, 10, o Corinthians informou que a zagueira Érika rompeu o ligamento do joelho direito durante um treinamento e precisará ficar de oito a 12 meses afastada dos gramados. Sendo assim, a jogadora que foi convocada por Pia Sundhage para defender a seleção brasileira feminina no Torneio Internacional de Futebol Feminino, em Manaus, entre os dias 25 de novembro e 1º de dezembro, precisou ser cortada. Para seu lugar foi convocada a atacante Gabi Nunes, do Madrid CFF (ESP). Gabi retorna à seleção depois de quatro anos sem convocações. A última oportunidade foi em julho de 2017 para a disputa do Torneio Internacional das Nações, nos Estados Unidos. A equipe brasileira terá como adversários no Torneio as seleções da Índia, Venezuela e Chile.