Em jogo nervoso, Flamengo vence o Athletico-PR por 2 a 0 e avança na Copa do Brasil

Rubro-negro fez 4 a 1 no agregado e enfrenta o Grêmio nas semifinais

MARCOS AURÉLIO/MYPHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Arrascaeta participou de lance do primeiro gol, marcado contra por Erick



O Flamengo vai enfrentar o Grêmio nas semifinais da Copa do Brasil. O rubro-negro carioca venceu o Athletico-PR nesta quarta-feira, 12, na Arena da Baixada, por 2 a 0 (4 a 1 no agregado) e avançou de fase. O jogo foi bem nervoso e teve domínios separados em tempos. O Flamengo fez um jogo confortável no início, mas depois levou sufoco do Furacão. No entanto, nos acréscimos, Arrascaeta cabeceou para a área e Erick finalizou contra o próprio gol e abriu o placar para o Flamengo. No segundo tempo, Gabigol chegou a ampliar, mas o VAR anulou por impedimento. O Athletico fez uma blitz no ataque adversário e teve muitas chances, mas não conseguiu diminuir o placar. Nos minutos finais, Gerson e Thiago Heleno foram expulsos por discussão no meio de campo. E ainda deu tempo de Gabriel fazer mais um aos 48 minutos e fechar a conta em 2 a 0.