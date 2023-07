Goleiro brilha nos pênaltis e Grêmio elimina o Bahia na Copa do Brasil

Equipes empataram por 2 a 2 no agregado e definiram a vaga para a semifinal nas penalidades, com Gabriel Grando defendendo duas cobranças

Villasanti marcou o gol do empate para o Grêmio, que levou a decisão para os pênaltis



O Grêmio está classificado para a semifinal da Copa do Brasil. Mesmo com uma hora de atraso por causa do ciclone extratropical que atingiu o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, 12, Grêmio e Bahia fizeram um bom jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena do Grêmio, e empataram por 1 a 1 (2 a 2 no agregado). Sendo assim, a vaga para a semifinal foi decidida nos pênaltis. O goleiro gremista brilhou, defendeu duas cobranças e colocou o Imortal na semifinal por 4 a 3 nas penalidades. No tempo normal o jogo foi muito disputado. As emoções começaram aos 39 minutos, quando o goleiro do Bahia defendeu um pênalti batido por Cristaldo. Não demorou muito e, aos 50 minutos, Everaldo marcou um golaço chutando no ângulo de Grando. No segundo tempo, o goleiro Marcos Felipe brilhou e fez defesas difíceis para evitar o gol gremista. Mas aos 27, Villasanti empatou em chute com desvio e deixou a partida dramática. Nos minutos finais foram cinco bolas na trave, três do lado do Bahia e duas do Grêmio. Na disputa dos pênaltis, Grando defendeu duas cobranças e o Imortal avançou por 4 a 3. O adversário sai de Athletico-PR e Flamengo.