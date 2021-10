Em jogo quente, Athletico-PR vence o Flamengo por 3 a 0 e está na final da Copa do Brasil

Nikão (2x) e Zé Ivaldo marcaram os gols do Furacão no Maracanã e colocaram o time em mais uma final

ALEXANDRE BRUM/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Nikão foi o destaque do Furacão, que jogou 10 minutos com um a menos



O Flamengo recebeu o Athletico-PR nesta quarta-feira, 27, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil e perdeu por 3 a 0. Pela segunda vez, o Furacão é o algoz dos rubro-negros na competição, assim como em 2019. O jogo foi quente. O Flamengo começou com muita intensidade e assustou o gol de Santos nos minutos iniciais, mas em resposta do Athletico, aos 10 minutos, Filipe Luís chutou o pé de Kayser dentro da área, que caiu. O lance foi revisado pelo VAR e marcado pênalti. Nikão foi para a cobrança e converteu, colocando o Furacão na frente. Aos 31 minutos, Wilton Pereira Sampaio deu penalidade para os donos da casa por empurrão em Bruno Henrique, mas o VAR foi acionado e ao consultar as imagens o árbitro voltou atrás. Nos acréscimos, Nikão chutou forte e Diego Alves falhou, fazendo a bola morrer no fundo das redes ampliando a vantagem.

Na volta do intervalo, o Flamengo montou uma blitz na área de Santos, que fez grandes defesas. Aos 7 minutos, Michael fez boa jogada e o goleiro defendeu parcialmente, depois a bola bateu na trave. O time carioca continuou em cima e aos 35, Khelvin foi expulso e deixou o Athletico desfalcado. Ele tinha acabado de entrar em campo. Porém, aos 44 minutos, Zé Ivaldo recebeu em velocidade e tocou na saída de Diego Alves, fechando o placar em 3 a 0. O Furacão jogará a final contra o Atlético-MG.