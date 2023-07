Em jogo quente, Flamengo vence o Grêmio por 2 a 0 fora de casa e sai na frente na Copa do Brasil

Gabi ainda perdeu um pênalti no primeiro tempo e Kannemann foi expulso no segundo

EDU ANDRADE/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Gabi fez um gol e perdeu um pênalti no primeiro jogo da semifinal



Grêmio e Flamengo fizeram um jogo muito quente e animado na Arena do Grêmio pela ida da semifinal da Copa do Brasil, com vitória dos cariocas por 2 a 0. Nos primeiros minutos, os donos da casa mostraram intensidade e sufocaram os rubro-negros, que não conseguiam ficar com a bola. O Grêmio até teve a chance de abrir o placar com Villasanti, que chutou em cima do goleiro. Com o passar dos minutos, o Flamengo foi se soltando e aos 34 minutos, Bruno Henrique cruzou e Gabi empurrou para as redes, abrindo o placar. Quatro minutos depois, a arbitragem marcou pênalti para os visitantes. Gabi foi para a cobrança, mas o goleiro Grando defendeu. No segundo tempo, o jogo foi ficando quente e aos 13 minutos, Kannemann foi expulso após o segundo cartão amarelo. Com um a mais, o Flamengo aumentou a vantagem aos 23 minutos em gol contra de Bruno Alves e o placar ficou em 2 a 0. O jogo de volta, no Maracanã, será em 16 de agosto.