Nada de dupla com Messi: Renato Gaúcho garante Luis Suárez no Grêmio até o fim do ano

Valor pedido pela equipe gaúcha assustou o Inter Miami, de David Beckham, que desistiu da contratação

WESLEY SANTOS/ESTADÃO CONTEÚDO Luisito permanecerá no Grêmio, pelo menos até o fim deste ano



A novela acabou. O técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, confirmou horas antes do jogo contra o Flamengo na semifinal da Copa do Brasil que o atacante uruguaio Luis Suárez permanece na equipe até o fim do ano. Suárez era cotado para se transferir para o Inter Miami, dos Estados Unidos, que contratou Lionel Messi e Sergio Busquets. O Inter chegou a consultar o preço do atacante, mas o Grêmio queria um valor muito acima do esperado e a equipe desistiu (por enquanto). “Essa novela mexicana acabou. Sem dúvida é uma tranquilidade tanto para ele quanto para o nosso torcedor, e ele vai ficar com a gente até dezembro. A figura dele é muito importante dentro de campo, fora de campo, dá essa tranquilidade e é o quarto goleador do mundo, tem nos ajudado bastante”, disse o treinador. Suárez tem contrato com a equipe gaúcha até o fim do ano que vem.