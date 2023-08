Em jogo tenso, Fluminense vence o Olimpia por 2 a 0 na Libertadores

André e Cano marcaram os gols que dão vantagem para o jogo de volta da próxima semana

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Cano marcou o segundo gol do Fluminense no Maracanã



O jogo entre Fluminense e Olimpia, no Maracanã, foi tenso e difícil. As equipes se enfrentaram pela ida das quartas de final da Copa Libertadores e o Tricolor venceu por 2 a 0. No duelo que começou com estratégias alteradas na escalação, o Olimpia “estacionou o ônibus” e o Fluminense teve dificuldades para furar a defesa. As entradas fortes e o árbitro que deixava correr as jogadas, deixaram o jogo tenso, mas aos 43 minutos, André conseguiu balançar as redes chutando de longe e tendo ajuda de um desvio. No segundo tempo, o Fluminense ampliou aos 14 minutos, com Germán Cano. O Olimpia não levou perigo e nos minutos finais, uma confusão rendeu cartões amarelos para Gamarra e Kennedy. A vitória dá vantagem para os cariocas no jogo de volta, na próxima quinta-feira, no Paraguai.