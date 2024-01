Em meio a rumores sobre negociação, Gabigol antecipa retorno das férias e se apresenta ao Flamengo

Alvo do Corinthians, atacante voltou ao Ninho do Urubu antes dos companheiros de elenco

CLEVER FELIX/LDG NEWS/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel Barbosa celebrando gol marcado com a camisa do Flamengo



Gabigol surpreendeu na manhã desta quarta-feira, 3, ao antecipar seu retorno das férias e se apresentar ao Flamengo. O atacante compartilhou uma foto em suas redes sociais, mostrando que já está na academia do Ninho do Urubu, centro de treinamento do clube. Vale ressaltar que a reapresentação oficial do elenco rubro-negro está marcada para o dia 8 de janeiro, próxima segunda-feira. A antecipação ocorre em meio a uma tentativa do Corinthians contratar o goleador. Nesta quarta-feira, 2, o presidente do Alvinegro, Augusto Melo, revelou que Gabriel Barbosa é seu plano A nesta janela de transferências. Assim, caso não troque o Rio de Janeiro pela cidade de São Paulo, o jogador fará uma pré-temporada nos Estados Unidos com o elenco do Flamengo, entre 18 e 30 de janeiro – o time disputará um amistoso contra o Orlando City no dia 27.