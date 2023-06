Em meio a rumores sobre saída de Luís Castro, Botafogo diz que técnico tem contrato até março de 2024

Em nota oficial, Glorioso declarou que ‘não recebeu comunicado por parte do treinador lusitano ou qualquer documento de outra agremiação’

O Botafogo tratou de se pronunciar sobre os rumores envolvendo a saída do técnico Luís Castro para o Al Nassr, da Arábia Saudita. Em nota oficial, o Glorioso declarou que “não recebeu qualquer comunicado por parte do treinador lusitano ou qualquer documento de outra agremiação”. No texto, a Estrela Solitária frisou que o português tem contrato até março de 2024 e reafirmou que todos estão focados no embate contra o Magallanes, marcado para esta quinta-feira, 29, no Nilton Santos, pela última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Mais cedo, o site “Goal” antecipou que Castro havia fechado com time saudita após receber uma ligação de Cristiano Ronaldo, principal nome do conjunto árabe.

Confira o comunicado do Botafogo:

Com relação às notícias que estão sendo veiculadas na imprensa referente ao técnico Luis Castro, o Botafogo informa que o treinador possui contrato ativo até março de 2024. O Clube não recebeu qualquer comunicado de saída por parte do técnico ou qualquer documento de outra agremiação até o momento. O Glorioso terá uma partida importante nesta quinta-feira (29), contra o Magallanes, pela Conmebol Sul-Americana. Vale a classificação no primeiro lugar do grupo para a próxima fase e é especial para Joel Carli, que terá uma noite de despedidas. Todos estão totalmente focados na partida de logo mais.