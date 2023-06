Vasco anuncia contratação de Maicon, ex-Santos e São Paulo

Zagueiro é o segundo reforço do Cruz-Maltino nesta janela de transferências

Divulgação/Vasco Maicon assinou com o Vasco até o fim de 2023



O Vasco anunciou seu segundo reforço da janela de transferências nesta quarta-feira, 28. Trata-se do zagueiro Maicon, que estava livre no mercado da bola após deixar o Santos. Em comunicado, o Cruz-Maltino informou que o jogador assinou contrato válido somente até o fim desta temporada. Revelado pelo Cruzeiro, o defensor também coleciona passagem pelo São Paulo. No exterior, o atleta de 34 anos também vestiu as camisas de Porto, Galatasaray (Turquia) e Al Nassr. Além de Maicon, o Gigante da Colina também fechou com o atacante Serginho, anunciado na última terça-feira. Com apenas 9 pontos em 12 rodadas do Brasileirão, o time carioca está na 18ª posição, dentro da zona de rebaixamento. O próximo compromisso da equipe será diante do líder Botafogo, no domingo, 2.