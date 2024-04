Em noite iluminada de Marquinho, Fluminense derrota Colo-Colo e vence primeira na Libertadores

Resultado coloca a equipe carioca na primeira posição do Grupo A com quatro pontos, seguido pelos chilenos que tem três

Pablo PORCIUNCULA / AFP Atacante argentino do Fluminense, German Cano (R), comemora com seus companheiros após marcar durante a partida de ida da fase de grupos da Copa Libertadores entre o Fluminense do Brasil e o Colo Colo do Chile



O Fluminense conseguiu sua primeira vitória na Libertadores nesta terça-feira (9) ao derrotar o Colo-Colo, do Chile, por 2 a 1. A equipe carioca abriu o placar no começo do primeiro tempo. Aos cinco minutos, Marquinhos fez um golaço ao acertar uma bola cruzada e coloquei o tricolor em vantagem. Porém, a equipe de Fernando Diniz não conseguiu segurar o resultado por muito tempo e viram o Colo-Colo empatar aos 19 minutos com Guilhermo Paiva. O jogo foi para o intervalo empatado e na volta para a etapa final, as equipes seguiam tentando levar a melhor, porém, o Fluminense era mais assertivo em suas tentativas. E foi aí que o artilheiro do campeonato no ano passado, apareceu.

Germán Cano, recém-recuperado de uma lesão, recebeu o cruzamento de Marquinho na área e marcou o seu primeiro gol do ano. Já na reta final do jogo, o Colo-Colo teve um jogador expulso, mas conseguiu empatar a partida, porém, o gol foi anulado porque o VAR identificou uma irregularidade no jogo. Um jogador do time chileno, ao dominar a bola, teve ajuda da mão. Com o gol anulado, o Fluminense administrou o resultado e garantir a vitória. O resultado coloca a equipe na primeira posição com quatro pontos, seguido pelo Colo-Colo que tem três.