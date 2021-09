Empresário de Pelé diz que internação não é motivo para preocupação 

Inicialmente, a equipe de comunicação do Rei de Futebol informou que ele estava passando por exames de rotina, adiados devido à pandemia do novo coronavírus

Pelé está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na cidade de São Paulo, desde 31 de agosto, ou seja, há seis dias. Inicialmente, a equipe de comunicação do Rei de Futebol informou que ele estava passando por exames de rotina, adiados devido à pandemia do novo coronavírus. Nesta segunda-feira, 6, em contato com a agência “Reuters”, o empresário e braço direito do ex-jogador, Joe Fraga, afirmou ainda que não existe motivos para preocupação pois “ele não faz todos os exames em um dia”.

Tricampeão do mundo com a seleção brasileira e considerado o melhor jogador de todos os tempos, Pelé apresentou alguns problemas de saúde nos últimos anos, reclamando de dores constantes nas costas e demonstrando dificuldade para andar por causa de complicações derivadas de um transplante de quadril. No início de 2020, ele chegou a comentar o seu estado ao rechaçar um quadro de depressão – a informação havia sido divulgada por Edinho, um de seus filhos.