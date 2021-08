Pelé nega desmaio e diz que está internado para realizar exames de rotina

De acordo com a equipe de comunicação do Rei do Futebol, a passagem pelo Albert Einstein, em São Paulo, não se trata de algo grave

Rener Pinheiro / CBF 'Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde', disse a conta de Pelé no Twitter



Pelé foi internado na tarde desta sexta-feira, 31, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para realizar exames de rotina. De acordo com a equipe de comunicação do Rei do Futebol, a passagem pelo hospital não se trata de algo grave. “Pessoal, eu não desmaiei e estou muito bem de saúde. Fui fazer meus exames de rotina, que não havia conseguido fazer antes por causa da pandemia. Avisem que eu não jogo no próximo domingo!”, brincou. Inicialmente, o portal “O Dia” informou que Pelé deu entrada no hospital após ter desmaiado na manhã desta terça-feira. De acordo com a publicação, os médicos que atenderam o ex-camisa 10 da seleção brasileira decidiram investigar a causa da perda súbita da consciência. O fato, no entanto, foi negado pela assessoria de imprensa do atleta. A reportagem do Grupo Jovem Pan entrou em contato com a assessoria do Hospital Albert Einstein e aguarda o posicionamento para comentar o estado de saúde do ex-atleta, atualmente com 81 anos.