Entenda o caso Robinho: o que se sabe sobre o crime

Jogador brasileiro foi condenado a nove anos de prisão por ter participado de um abuso sexual coletivo, de acordo com a Justiça italiana

GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO Jogador foi anunciado no Santos em 2020, mas não chegou a jogar pela equipe; sua última partida foi disputada em 19 de julho daquele ano



Robinho, ídolo do Santos e atacante da seleção brasileira em duas Copas do Mundo, foi condenado pela Justiça Italiana a nove anos de prisão por ter, de acordo com a sentença, abusado sexualmente de uma mulher albanesa em uma boate de Milão, em 2013. Ricardo Falco, amigo do atleta, recebeu a mesma sentença. Outros quarto brasileiros foram acusados de abuso sexual em grupo pela garota, mas ainda não foram processados porque não estavam mais na Itália durante as investigações. A vítima afirma que comemorava seus 23 anos na casa noturna, estava alcoolizada e foi coagida a fazer sexo. O jogador diz que teve relação consensual com ela.

O que diz a Justiça da Itália?

No julgamento em segunda instância, a juíza Francesca Vitale escreveu que a “vítima foi humilhada e usada pelo jogador e seus amigos para satisfazer seus instintos sexuais”. Segundo Vitale, o número de pessoas envolvidas é um agravante, “em particular pelo desprezo manifestado no confronto da vítima, que foi brutalmente humilhada e usada”.

O que alega a defesa?

Em outubro de 2020, após a condenação em segunda instância, a defesa de Robinho emitiu uma nota dizendo que o jogador manteve relação sexual consensual com a mulher albanesa. “O jogador reitera que não cometeu o crime do qual é acusado e que sempre se relacionou sexualmente de maneira consentida”, diz trecho do texto assinado pelos advogados Luciano Santoro e Marisa Alija. “Taxativamente não houve violência sexual, tampouco admissão de culpa nas interceptações telefônicas, o que fica claro quando analisadas na integralidade e no contexto correto”.

Como a investigação chegou até Robinho

Escutas e interceptações telefônicas serviram como provas contra o atacante. “Em conversa interceptada em 3 de janeiro de 2014, às 22h47, entre Jairo e Robinho, o jogador diz que ‘os rapazes estão na merda, menos mal que existe Deus, porque eu não toquei naquela garota”, descreve a juíza Francesca Vitale. No dia 12 de janeiro 2014, em outra conversa, o jogador diz não se lembrar da mulher. Robinho mudou a versão em nova conversa com Jairo, no dia 24. Questionado se havia transado com a mulher, ele respondeu: “Não, eu tentei”. E Jairo, que é músico e estava na boate naquele dia, falou que havia visto ele “colocar o pênis dentro da boca dela”.

O atacante ainda é jogador profissional?

Robinho não encerrou sua carreira (pelo menos não oficialmente). No ano retrasado, ele chegou a ser apresentado como atleta do Santos, mas o clube voltou atrás após pressão da torcida e de patrocinadores. A sua última partida como atleta profissional foi em 19 de julho de 2020, defendendo o Basaksehir, da Turquia.