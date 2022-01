Após ser deportado da Austrália, Djokovic é flagrado sem máscara em avião

Tenista teve seu visto cancelado, foi proibido de disputar o Aberto da Austrália e deixou o país por não ter se vacinado contra a Covid-19

Reprodução/Twitter @Horacio246 Tenista passou por polêmicas na Austrália por não ter se vacinado contra a Covid-19



Depois de ter tido seu visto cancelado e ter sido deportado da Austrália por não ter se vacinado contra a Covid-19, o tenista sérvio Novak Djokovic foi flagrado sem máscara em um avião. O registro foi feito por um passageiro que estava no mesmo avião que Djokovic e mostra o tenista lendo um livro com a máscara pendurada em sua orelha, fora da posição correta indicada para proteção. As imagens foram publicadas nas redes sociais e viralizaram, rendendo novas críticas ao tenista, que viveu semanas conturbadas no país da Oceania. Por não ter se vacinado, Djokovic não poderia entrar no país e disputar o Aberto da Austrália. Por dias, o sérvio travou uma batalha judicial para participar do torneio, até que o governo da Austrália cancelou seu visto e o deportou. Segundo a AFP, Djokovic chegou a Belgrado, capital da Sérvia, por volta do meio dia, mas deixou o local por uma saída alternativa. Ainda de acordo com a agência, dezenas de fãs e apoiadores se reuniram para receber o ídolo no aeroporto.

Djokovic después de ser expulsado de Australia, sin barbijo en el avión. Estamos ante un hijo de puta con mayúsculas. pic.twitter.com/EU5qQTtIDM — Horacio Torres ✌🇦🇷 (@Horacio246) January 19, 2022

*Com informações da AFP