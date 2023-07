Entenda por que jogadora da Irlanda se recusou a apertar a mão de adversária da Austrália na Copa do Mundo

Irlandesa Ruesha Littlejohn desprezou australiana Caitlin Foord antes da bola rolar no Olímpico de Sidney

EFE/EPA/MARK EVANS Jogadoras de Austrália e Irlanda se desentenderam antes da bola rolar na Copa Feminina



Uma cena marcou a partida entre Austrália e Irlanda, na última quinta-feira, 20, pela rodada inaugural da Copa do Mundo Feminina. Ainda antes da bolar rolar no Olímpico de Sidney, a irlandesa Ruesha Littlejohn deixou de apertar a mão da australiana Caitlin Foord no momento que as atletas das seleções se cumprimentavam. Nas redes sociais, o vídeo (abaixo) da cena viralizou e despertou curiosidade nos amantes do futebol. Segundo o site “News”, o ato tem relação com um triângulo amoroso, que também envolve Katie McCabe, colega de equipe de Ruesha. As duas formaram um casal por sete anos, mas terminaram a relação recentemente. Nas últimas férias, de acordo com a publicação do site australiano, McCabe viajou com Foord, sua colega de time no Arsenal. Além do companheirismo dentro de campo, ambas costumam postar fotos juntos fora das quatro linhas. Assim, o ato de Ruesha é apontado como uma crise de ciúmes. Com a bola rolando, a Austrália ganhou da Irlanda por 1 a 0.