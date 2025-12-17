Escalação do Flamengo: Filipe Luís define time para enfrentar o PSG

Time rubro-negro pode ser bicampeão mundial contra a equipe francesa

Gilvan de Souza/Flamengo Em entrevista, Filipe Luís garantiu um Flamengo competitivo contra o PSG



Flamengo e PSG se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), em Doha, no Catar, pela final do Intercontinental da Fifa. O departamento médico do time rubro-negro está vazio pela primeira vez no ano e o técnico Filipe Luís terá todo o elenco à disposição, exceto Viña e Allan que não foram relacionados para o torneio. O lateral-esquerdo e o volante podem deixar o clube na próxima temporada. Pedro, recuperado de lesão muscular, deve iniciar no banco de reservas.

Em entrevista, Filipe Luís garantiu um Flamengo competitivo contra o PSG: “Não tenho nenhuma dúvida que jogadores tão jovens e tão rápidos nos colocarão em dificuldade em determinados momentos do jogo. Assim como nos colocaram no Brasil, na Libertadores, na Copa de Clubes contra Chelsea e Bayern. Temos uma forma de defender, não defendemos o jogador, defendemos a equipe, a bola, e esperamos tirar o máximo de tempo possível de jogadores determinantes, em especial no meio. Não tenho dúvidas de que teremos armas para neutralizar o ataque do PSG.”

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Além disso, o treinador falou da experiência dos jogos contra Chelsea e Bayern de Munique na Copa do Mundo de Clubes: “Quanto mais o time joga, mais a equipe se conhece. Cada competição é diferente. Era um contexto diferente, um país, um clima, temperatura, gramado, mas a vontade de ganhar é a mesma. Alguns jogadores saíram, outros chegaram, esse grupo tem uma nova alma, se reinventou, conquistou títulos difíceis no continente e quer escrever uma nova história. Sabemos a dificuldade desse jogo. Fácil não vai ser, mas sabemos que é possível.”

Por fim, Filipe Luís destacou que a chave do jogo será o meio-campo: “Não só o Paris, mas a maioria dos jogos se define pelo domínio territorial no meio de campo. São jogadores tão dinâmicos e poderosos fisicamente, que cobrem o campo, fazem duas funções e é difícil de defender. São jogadores tão dinâmicos que há dificuldade de dar referências para os marcados. São várias equipes que jogaram contra eles, com estratégias diferentes, e poucos conseguiram neutralizar. São jogadores com velocidade, poderio ofensivo e muito completo em todas as fases. Não à toa, foram campeões da Champions. Nossa equipe vai ter que fazer um jogo perfeito para neutralizar a melhor equipe do mundo.”

Sendo assim, uma provável escalação do Flamengo tem: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar e Jorginho; Carrascal, Arrascaeta e Samuel Lino; Bruno Henrique.