Espanha completa 28 anos de invencibilidade nas eliminatórias para a Copa do Mundo

Último revés dos espanhóis aconteceu durante partida contra a Dinamarca disputada em 31 de março de 1993

Reprodução/Instagram Neste período, a seleção venceu uma Copa do Mundo (2010) e duas Eurocopas (2008 e 2012)



Disputando uma vaga para a Copa do Mundo de 2022, a seleção da Espanha conquistou duas vitórias e um empate até o momento, garantindo sete pontos e a liderança do Grupo B das Eliminatórias da Europa. Em um grupo sem outras grandes seleções, os espanhóis não deverão ter dificuldades para garantirem a vaga. Além da situação atual, o histórico do país nas Eliminatórias é animador, uma vez que a seleção completou 28 anos de invencibilidade na disputa. A última derrota sofrida pela Espanha aconteceu em uma partida contra a Dinamarca, disputada no dia 31 de março de 1993 e que terminou com o placar de 1 a 0 para os dinamarqueses. Na ocasião, os espanhóis disputavam uma vaga para a Copa do Mundo de 1994, e conseguiram a classificação. Desde então, a seleção não voltou a ser derrotada nas Eliminatórias, estando presente em todas as sete Copas seguintes e conquistando o mundial de 2010. Ainda neste intervalo, a Espanha venceu duas Eurocopas, em 2008 e 2012. As maiores goleadas pelas Eliminatórias aconteceram na classificação para a Copa de 2018, quando os espanhóis derrotaram a seleção de Liechtenstein duas vezes pelo placar de 8 a 0.