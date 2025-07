Espanha x Inglaterra: por que você não pode perder a final da Eurocopa Feminina 2025

Decisão acontece neste domingo (27), às 13h, e definirá a hegemonia entre seleções europeias

Uefa Women's EURO 2025 A final da Eurocopa feminina 2025 promete muita emoção



Os últimos três torneios de seleções foram vencidos pelas finalistas da Eurocopa feminina 2025: a Espanha se tornou campeã mundial em 2019 e também faturou a primeira edição da Liga das Nações em 2024; a Inglaterra, por sua vez, conquistou o título da Eurocopa de 2022. As duas principais equipes se enfrentam neste domingo (27), em Basileia, na Suíça, para definir a hegemonia do futebol feminino europeu. As campanhas foram bem diferentes, e nós detalhamos todo o caminho para você assistir a essa final bem informado.

Na fase de grupos, a Espanha disputou com Itália, Bélgica e Portugal uma vaga no mata-mata. Na primeira rodada, goleou as portuguesas por 5 a 0; na segunda, fez 6 a 2 na Bélgica e garantiu a classificação antecipada. Para fechar, venceu a Itália por 3 a 1, em um jogo mais complicado. Nas quartas, La Roja enfrentou as donas da casa e, apesar das dificuldades no primeiro tempo, deslanchou após o intervalo e venceu por 2 a 0. A classificação para a final veio com uma vitória contra a Alemanha — as maiores campeãs do torneio — na prorrogação.

Já a Inglaterra foi crescendo ao longo da competição e estreou com derrota. No “grupo da morte”, com França, Holanda e País de Gales, as Lionesses fizeram um jogo muito abaixo e perderam para as francesas por 2 a 1. A vitória da Holanda na primeira rodada colocou pressão sobre as campeãs para o confronto direto, mas elas mostraram a que vieram e fizeram 4 a 0. Na última rodada, a goleada por 6 a 1 sobre o País de Gales garantiu a classificação.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Nas quartas, o jogo contra a Suécia foi dramático: 2 a 2 no tempo normal e decisão por pênaltis. A goleira Falk defendeu três cobranças inglesas, mas, mesmo assim, a Inglaterra conseguiu a classificação após o erro de Holmberg na sétima cobrança. A semifinal também foi complicada: vitória de virada contra a Itália por 2 a 1, com direito a gol de empate aos 96 minutos (!!!) e classificação na prorrogação.

Por todo esse histórico, a final promete muita emoção! O desfile de estrelas está confirmado: as três últimas melhores do mundo (Lucy Bronze em 2020, Alexia Putellas em 2021 e 2022, Aitana Bonmatí em 2023 e 2024), além da artilheira da Euro (Esther González, com quatro gols) e das duas principais treinadoras do futebol feminino atualmente: Montse Tomé e Sarina Wiegman. Quer mais motivos para assistir a esse jogão? Ele começa às 13h deste domingo, antes da rodada do Campeonato Brasileiro! Não dá para perder. A CazéTV transmite com exclusividade.