Esposa diz que Branco está evoluindo: ‘Bem fora do tubo, comendo e falando’

Tetracampeão do mundo com a seleção brasileira e coordenador da CBF, o ex-lateral está internado com Covid-19 há onze dias

Thaís Figueiredo/CBF Branco é tetracampeão do mundo com a seleção brasileira



Tetracampeão do mundo com o Brasil e atual coordenador das seleções de base da CBF, Branco está internado há 11 dias com Covid-19, na UTI do hospital Copa Star, na zona sul no Rio de Janeiro. O ex-jogador, entretanto, vem demonstrando evolução e, depois de ser extubado, já está comendo e falando. Quem fez a revelação foi a esposa do ex-lateral, Cleo Pozzebon, que também usou a sua conta no Instagram para agradecer o apoio dos fãs.

“Grata a todos pelo carinho e orações. Ele está bem, está fora do tubo, está comendo e falando. E já já estará com nosso baixinho e grandinhos. Foram dias de luta, mas, assim como em campo, sempre foi campeão fora de campo também. Lutou e saiu com seu troféu… A sua vida”, afirmou a mulher de Branco.