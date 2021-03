Nos pênaltis e com sufoco: Corinthians supera o Retrô/PE e avança na Copa do Brasil

Times empataram no tempo normal em 1 a 1 e o Timão avançou nas penalidades com 5 a 3

ALEXANDRE LOUREIRO/DIA ESPORTIVO/ESTADÃO CONTEÚDO Otero marcou o primeiro gol de falta no Corinthians



O Corinthians entrou em campo na noite desta sexta-feira, 26, para enfrentar o Retrô/PE pela 2ª fase da Copa do Brasil em Saquarema, no Rio de Janeiro, e venceu nos pênaltis após empatar no tempo normal por 1 a 1. A partida não foi fácil para a equipe do Parque São Jorge que não conseguiu colocar a bola no chão e trabalhar as jogadas, muito pelo estado do gramado do estádio Elcyr Resende, mas também pelo meio de campo não se apresentar com efetividade. O jogo da equipe foi mais concentrado em jogadas aéreas e de bola parada, e foi assim que saiu o gol. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Otero cobrou uma falta com perfeição e acertou no ângulo do goleiro Jean, abrindo o placar. Foi o primeiro gol de falta do venezuelano no time.

Depois disso, a equipe do Retrô se mostrou melhor e incomodou a defesa corintiana no fim do primeiro tempo. No retorno do intervalo, só deu o time pernambucano. Nos primeiros 15 minutos, a equipe do Retrô teve várias chances de empatar a partida, mas errava nas finalizações. A partir dos 16, o Corinthians começou a igualar o jogo e a chegar na área adversária com perigo. Aos 24, Otero quase fez um gol olímpico, mas Jean fez grande defesa. Jemerson perdeu duas chances claras de ampliar o placar.

E na máxima de “quem não faz, toma”, aos 37 minutos, Mayco Felix marcou o gol de empate do Retrô depois de cobrança de escanteio, levando a disputa para os pênaltis. Na decisão, o Corinthians acertou todas as cinco cobranças e o Retrô errou a primeira, batendo na trave fechando em 5 a 3. O adversário da próxima fase será definido em sorteio pela CBF.