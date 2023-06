Copa do Mundo Feminina: Saiba quem deve figurar na lista de Pia Sundhage para defender o Brasil

Técnica sueca faz convocação oficial para o Mundial nesta terça-feira, com 23 jogadoras e três suplentes

Thais Magalhães/CBF Bia Zaneratto e Debinha são presenças certas na lista de Pia para o Mundial na Austrália



Falta um mês para a estreia do Brasil na Copa do Mundo de futebol feminino na Austrália e Nova Zelândia. Às 8h (horário de Brasília) do dia 24 de julho, a seleção entra em campo para enfrentar o Panamá, no estádio Hindmarsh, em Adelaide (AUS). Na próxima terça-feira, 27, a técnica sueca Pia Sundhage define os 26 nomes (23 oficiais e mais três suplentes) que buscarão o primeiro título do Brasil. Recentemente, a treinadora revelou que a convocação seria muito próxima de suas últimas listas, e as especulações cresceram sobre quais seriam as surpresas. Sendo assim, antes de sair a convocação final, o site da Jovem Pan projeta quem pode estar entre as escolhidas de Pia com base nas últimas convocações.

Goleiras

Letícia Izidoro: A goleira do Corinthians, de 28 anos, será a titular do Brasil no Mundial. Lele foi a terceira goleira na Copa de 2019 e apareceu como primeira opção após a saída de Bárbara, mas acabou perdendo espaço para Lorena, do Grêmio. Porém, com a lesão da gremista, Letícia recuperou a titularidade da Amarelinha e se mantêm como número 1.

Luciana: Uma das mais experientes do elenco, Luciana é jogadora da Ferroviária e a número 2 da seleção. Mesmo com 35 anos, vai para a sua primeira Copa do Mundo.

Camila ou Natasha: A posição de terceira goleira é uma incógnita. Nas últimas duas convocações, Pia levou a jovem Camila, de 22 anos, do Santos, mas em período de treinamentos na Granja Comary chamou Natasha, do FC Basel. Natural de Uster, na Suíça, Natasha jogou pelo Corinthians e se naturalizou para defender a Amarelinha. Ela esteve no elenco campeão da Copa América de 2022.

Defensoras

Antônia: A zagueira do Levante-ESP é uma das unanimidades na lista de Pia (e dos torcedores). Também atuando como lateral direita na seleção, aos 29 anos, Antônia esteve no elenco campeão da Copa América e vai para a sua primeira Copa do Mundo.

Rafaelle: Atualmente sem clube, Rafaelle foi um dos destaques do Arsenal na última temporada do futebol inglês. Na seleção, divide o posto de capitã com Tamires. Apesar de atuar como zagueira, tem oito gols em 82 jogos pela seleção brasileira e é um dos pilares da zaga.

Tainara: Peça importante no esquema tático do Brasil e companheira de Rafaelle no setor, a zagueira do Bayern de Munique está retornando de uma lesão na coxa, e suas condições físicas ainda são dúvida para o Mundial, mas deve estar na lista.

Tamires: Uma das mais experientes do elenco e peça de confiança de Pia, a lateral-esquerda vai para a sua terceira Copa do Mundo como uma das capitãs do time. Aos 35 anos, é conhecida como a “mãe da Fiel” pela torcida do Corinthians. Tem 138 jogos pela seleção e seis gols marcados.

Kethellen: A zagueira de 27 anos vai para a sua segunda Copa do Mundo. Atualmente no Real Madrid, está constantemente nas convocações de Pia e marcou um gol em 27 jogos.

Bruninha: Aos 21 anos, a lateral-direita é um dos destaques do Gotham FC, dos Estados Unidos, e da base da seleção brasileira. Vem em ascensão com Pia Sundhage e vai para a sua primeira Copa do Mundo.

Lauren e Tarciane: Destaques da base, a dupla de zagueiras de 20 anos pode surpreender e aparecer na lista de Pia. Atualmente sem clube, Lauren jogou pelo Madrid CFF na última temporada e se destacou quando estreou no São Paulo em 2020. Tarciane é titular no Corinthians e uma das principais atletas da equipe multicampeã. As duas estiveram no título do Sul-Americano sub-20 no ano passado.

Yasmin: A lateral-esquerda do Corinthians, de 26 anos, teve algumas aparições na seleção com Pia e, por sua versatilidade na defesa, pode aparecer como uma das três suplentes.

Meio-campistas

Ana Vitória: Meio-campista do Benfica (POR), Ana é uma das que sempre aparecem na lista de Pia. Com mais de 14 jogos com a amarelinha, tem um gol e vai para a sua primeira Copa.

Kerolin: A jogadora que mais cresceu com Pia certamente é Kerolin. A meio-campista do North Carolina Courage, dos EUA, está com 23 anos e é um dos destaques da liga norte-americana nesta temporada. São 8 gols em 12 rodadas, sendo a artilheira da competição. Com a seleção, são cinco gols em 32 jogos. É um dos nomes fortes no meio de campo para a Copa.

Ary Borges: Outro destaque com a nova treinadora é Ary. Ex-Palmeiras, a atleta de 23 anos defende o Racing Louisville, dos EUA, e tem quatro gols marcados em 27 jogos na seleção. Será sua primeira Copa.

Adriana: Companheira de Marta no Orlando Pride-EUA, Adriana tem números muito bons no ataque da seleção: 12 gols em 43 jogos. Ex-Corinthians, a meio-campista vai para a sua primeira Copa do Mundo.

Luana: Jogadora do Corinthians, Luana era o principal nome do meio do Brasil antes de se lesionar, em março de 2021. Ela teve uma grave lesão no joelho e ficou meses sem jogar, mas conseguiu recuperar sua forma física e bom futebol com as “Brabas” e deve estar na lista.

Duda Sampaio: Outra atleta do Corinthians, Duda Sampaio foi a principal jogadora do Campeonato Brasileiro de 2022 e esteve na convocação de Pia para a Finalíssima, mas acabou se machucando e sendo substituída por Luana. No entanto, Duda se recuperou e pode ser um dos nomes das suplentes na convocação.

Angelina: A meio-campista do OL Reign está retornando de uma lesão de LCA sofrida no ano passado, mas participou da sessão de treinamentos na Granja Comary, e Pia revelou que ela tem chance de ir ao Mundial. A atleta de 23 anos tem 20 jogos pela seleção e um gol marcado.

Atacantes

Debinha: Artilheira na era Pia, Debinha é peça fundamental no ataque da seleção. Ela ficou de fora da convocação para a Finalíssima por lesão, mas já está recuperada.

Andressa Alves: Campeã italiana com a Roma e destaque da Liga dos Campeões, Andressa parece ter cravado sua vaga na Copa durante a convocação para a Finalíssima feminina, em que marcou o gol do empate do Brasil aos 47 do segundo tempo. É uma das veteranas e esteve na Copa do Mundo de 2019.

Marta: Principal nome do Brasil — e um dos maiores do futebol feminino mundial —, Marta vai para a sua última Copa do Mundo e é presença garantida no elenco. Uma das remanescentes da última Copa, a camisa 10 é referência no processo de transição de Pia e importante para as atletas mais novas.

Geyse: Outro nome certo é o de Geyse. A atacante do Barcelona foi campeã da Liga dos Campeões e é um dos nomes recorrentes nas convocações. Aos 25 anos, tem cinco gols em 43 jogos na seleção e exerce função importante no esquema tático.

Gabi Nunes: Multicampeã com o Corinthians e ex-atacante do Madrid CFF, Gabi tem três gols marcados em 19 jogos com a amarelinha. Aos 26 anos, vai para a sua primeira Copa do Mundo.

Bia Zaneratto: A Imperatriz do Palmeiras também é uma das remanescentes de 2019 que estarão na Austrália. Bia foi a segunda artilheira do Brasileirão em 2022 e, neste ano, já marcou 7 gols em 15 jogos, ajudando as Palestrinas a avançarem para as quartas de final. Não jogou as últimas partidas por lesão, mas deve estar recuperada para o Mundial.

Aline Gomes: Destaque da Ferroviária no Campeonato Brasileiro, a jovem de apenas 17 anos é o futuro da seleção. Nesta edição do Brasileiro, marcou nove gols em 15 rodadas, ajudando as Guerreiras Grenás a chegarem nas quartas de final. A presença de Aline na lista de Pia é incerta, principalmente pela idade, mas poderia ser uma boa surpresa.