Rony projeta decisão da Supercopa do Brasil contra o Flamengo: ‘Jogo bacana de se jogar’

Palmeiras enfrenta o Ituano nesta quarta-feira, pelo Campeonato Paulista, antes da final de sábado

Cesar Greco/Palmeiras/by Canon Rony quer vitória contra o Ituano para dar moral ao elenco na decisão da Supercopa



Mesmo tendo compromisso pelo Campeonato Paulista nesta quarta-feira, 25, o elenco do Palmeiras já pensa na decisão da Supercopa do Brasil contra o Flamengo, que acontecerá no próximo sábado, 28, no Mané Garrincha, em Brasília, às 16h30 (horário de Brasília). Nesta terça-feira, o atacante Rony expressou a ansiedade pela disputa do primeiro título da temporada. “Estamos todos focados em um só objetivo, que é começar o ano com o pé direito. Às vezes, não é do jeito que queremos, temos que ter paciência, tranquilidade e cabeça boa. Quando as coisas não acontecem, vêm a desconfiança, mas o nosso grupo tem experiência, estamos todos tranquilos e sabendo que tem muitas coisas boas por vir”, disse Rony. Os atuais campeões brasileiros não fazem um bom começo de temporada. Em três jogos, foram dois empates por 0 a 0 e uma vitória por 1 a 0. A torcida já cobra reforços e fez protesto contra a presidente Leila Pereira ao final do clássico contra o São Paulo. “O último jogo foi difícil. Fizemos um primeiro tempo abaixo do que vínhamos fazendo e sabíamos que no segundo tempo precisávamos melhorar. Fizemos um grande segundo tempo, pressionamos o adversário, mantivemos o ritmo forte, tivemos oportunidades, mas, infelizmente, a bola não entrou”, completou o atacante, que até chegou a balançar as redes, mas o lance foi anulado por impedimento.

Apesar da expectativa com a Supercopa, Rony ressaltou que é importante o Palmeiras se concentrar na partida contra o Ituano para chegar à final com a moral mais elevada. “Seria bom começar o ano com título. Estamos focados, tranquilos e com a cabeça boa. É jogo a jogo, primeiro vamos pensar no Ituano no meio de semana e depois é virar a chave e pensar na final, um jogo bacana de se jogar e de muita garra e estratégia”, finalizou. É possível que Abel Ferreira escale um time reserva na partida do Paulista. Nesta terça o treinador dividiu o grupo em dois no treinamento: um grupo ensaiou bolas paradas ofensivas, defensivas e cobranças de falta e pênalti, enquanto outro focou no trabalho técnico de minijogo em campo reduzido. No jogo no estádio Novelli Júnior, em Itu, o Palmeiras busca igualar uma marca que não bate desde 1989: ficar sem sofrer gols nos primeiros quatro jogos do Estadual. O recorde é de cinco partidas sem ser vazado, conquistado em 1989 e 1947. O jogo está marcado para às 19h30 (horário de Brasília), com transmissão da rádio Jovem Pan.