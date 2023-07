Estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminina registra maior audiência da Globo no horário desde 2008 

Os números representam um crescimento de 100% na comparação com as quatro segundas-feiras anteriores; CazéTV faz história no YouTube

Thaís Magalhães/CBF Brasil venceu o Panamá em sua estreia na Copa do Mundo Feminina



A estreia da seleção brasileira feminina na Copa do Mundo, diante do Panamá, na manhã desta segunda-feira, 24, animou os torcedores. Prova disso é que a TV Globo, responsável por transmitir a partida para todo o país, registrou sua maior audiência para o horário (8h01 às 9h57) desde agosto de 2008. De acordo com a emissora, o duelo alcançou 16 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão), que mede a audiência nas 15 principais regiões metropolitanas do país – cada ponto equivale a 268.083 domicílios ou 717.088 indivíduos. Os números representam um crescimento de 100% no horário na comparação com as quatro segundas-feiras anteriores. Mais especificamente em São Paulo, a maior cidade do Brasil, a goleada sobre as panamenhas teve 14 pontos, um crescimento de 75% na comparação com as segundas-feiras anteriores. No Rio de Janeiro, foram 20 pontos, com aumento de 82%.

A CazéTV, canal que também adquiriu direitos de transmissão dos jogos do Mundial Feminino, também comemorou recorde de audiência em Brasil x Panamá. Segundo o canal no YouTube, mais de um milhão de aparelhos estavam conectados na exibição da partida. O número representa a maior audiência de uma partida de futebol feminino transmitida na plataforma. O próximo duelo da equipe comandada pela treinadora sueca Pia Sundhage está marcado para este sábado, 29, às 07h (de Brasília), diante da França. Caso vença a seleção europeia, a seleção brasileira avançará às oitavas de final da Copa com uma rodada de antecedência.