Estreia do Coritiba no Paranaense é marcada por torcida exclusiva de mulheres e crianças; entenda

Medida se repetirá com o Athletico-PR no próximo sábado, em jogo na Arena da Baixada

Franz Fleischfresser | Coritiba Cerca de nove mil mulheres e crianças assistiram à vitória do Coxa na estreia do Paranaense



O Couto Pereira foi testemunha de um dia histórico neste domingo, 15, na estreia do Coritiba no Campeonato Paranaense. Para a partida contra o Aruko, somente mulheres e crianças acima de 12 anos foram autorizados a entrar no estádio. Isso porque o Pleno do Tribunal de Justiça Desportiva do Paraná (TJD-PR) puniu o Coritiba e o Athletico-PR por uma briga generalizada que aconteceu entre as torcidas durante o Estadual do ano passado. De início, os clubes jogariam com os portões fechados, mas os times pediram uma “conversão disciplinar” sendo definido que nenhum homem poderia entrar nos jogos de estreia das equipes em casa no Paranaense. Serão três jogos nesse estilo, com a entrada franca para quem levar 1kg de alimento. No Couto Pereira foram cerca de nove mil mulheres e crianças que fizeram uma festa bonita na arquibancada. O time respondeu e venceu por 1 a 0. Na estreia do Athletico, em casa, contra o Maringá, no próximo sábado, será a vez das torcedoras atleticanas darem show. O Furacão ainda cumprirá essa determinação contra o Foz do Iguaçu, no dia 25 de janeiro.

As imagens da arquibancada 100% feminina e infantil rodaram o país. Na entrevista coletiva pós-jogo, o treinador António Oliveira citou que o dia foi ‘histórico’ e agradeceu a presença das torcedoras. “O direito de igualdade de gênero é fundamental na sociedade, e claro no futebol. Hoje é uma emoção muito grande ter compartilhado desse momento que eu vou guardar para sempre na minha carreira, porque realmente encheram-nos de orgulho e foram determinantes no apoio para conseguirmos alcançar o nosso objetivo, que era ganhar”, disse o técnico. O Coxa volta a campo na quarta-feira, 18, contra o Foz do Iguaçu, fora de casa.