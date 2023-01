Alan Franco aparece no BID e está liberado para reforçar o São Paulo no Paulistão

Zagueiro ainda é dúvida para o jogo contra a Ferroviária, na próxima quinta-feira, por sua condição física

Reprodução/Boletim Informativo Diário/CBF Zagueiro argentino ainda é dúvida para o jogo contra a Ferroviária, na quinta-feira



O zagueiro Alan Franco, reforço do São Paulo para a temporada, teve o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta segunda-feira, 16, e está liberado para reforçar o time tricolor no duelo da próxima quinta-feira, 19, contra a Ferroviária, pela segunda rodada do Paulistão. Com isso, resta apenas a regularização do volante Jhegson Méndez. Os outros quatro reforços (goleiro Rafael, o meia-atacante Wellington Rato e os atacantes Pedrinho e Marcos Paulo) estrearam no domingo, no empate sem gols com o Ituano, no Morumbi. O último jogo do argentino foi no final de outubro de 2022 pelo Talleres, da Argentina. Ele está treinando no CT da Barra Funda há duas semanas, mas há dúvidas sobre sua condição física. Em coletiva de imprensa, o técnico Rogério Ceni disse que “verá como ele está” e estudará “uma formação com alteração de algumas peças” para o jogo contra a Ferroviária. Quem também não está nas melhores condições físicas é Méndez. O volante equatoriano estava no Los Angeles FC, da MLS, liga americana de futebol e participou da Copa do Mundo com o Equador. A expectativa é que ele tenha o nome publicado no BID até quarta-feira.

*Com informações do Estadão Conteúdo