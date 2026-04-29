Estudiantes x Flamengo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Libertadores

Arte Jovem Pan

Estudiantes e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (29), em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo com narração de Fausto Favara, comentários de Flávio Prado e reportagem de Guilherme Silva no YouTube.

Confira a transmissão aqui