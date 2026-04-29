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Estudiantes x Flamengo: confira a transmissão da Jovem Pan ao vivo

Aqui, você pode assistir à narração do jogo válido pela Libertadores

  • Por Jovem Pan
  • 29/04/2026 21h06
  • BlueSky
Arte Jovem Pan Estudiantes x Flamengo

Estudiantes e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (29), em jogo válido pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores da América. A Jovem Pan apresenta todas as emoções do duelo ao vivo com narração de Fausto Favara, comentários de Flávio Prado e reportagem de Guilherme Silva no YouTube.

Confira a transmissão aqui

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