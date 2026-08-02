Jovem de 15 anos teria sido vítima de bala perdida enquanto jogava uma partida em Maceió

Ex-jogador da base do São Paulo morre após ser baleado durante amistoso

O jovem Micael Leandro, de 15 anos, que passou pelas categorias de base do São Paulo, morreu após ser baleado durante uma partida amistosa disputada na tarde deste sábado, no bairro do Pontal da Barra, em Maceió. Segundo a Polícia Civil de Alagoas, o adolescente teria sido atingido por engano.

Natural de Alagoas, o meia defendeu o São Paulo no primeiro semestre deste ano e fez parte da equipe campeã da Copa Fictor. Após o período no clube paulista, retornou a Maceió e passou a integrar a equipe sub-15 do CSA.

Em nota oficial, o clube alagoano lamentou a morte do atleta e pediu que o caso seja esclarecido pelas autoridades:

“O Centro Sportivo Alagoano lamenta profundamente a morte do jovem Micael Leandro, que integrava o sub-15 do Azulão. Prestamos nossa solidariedade aos amigos e familiares neste momento tão difícil. Esperamos que as autoridades competentes investiguem o caso para solucionar esse crime tão brutal.”

A investigação está sob responsabilidade da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). O delegado Ueslei Lima esteve no local para iniciar os primeiros levantamentos, enquanto equipes da Polícia Civil ouviram testemunhas.

A principal linha de investigação aponta que o ataque pode ter relação com a atuação de facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas. Até o momento, nenhum suspeito foi preso.

São Paulo se manifestou

O clube paulista também emitiu uma nota nas redes sociais lamentando o ocorrido e solidarizando com os familiares de Micael.

“O São Paulo Futebol Clube, com imensa tristeza, lamenta o falecimento de Micael Leandro da Silva, ocorrido neste sábado, dia 1º de agosto de 2026, em Maceió (AL). O atleta tinha 15 anos de idade. Micael chegou ao Tricolor no segundo semestre do ano passado e permaneceu no clube até abril deste ano. O jogador atuou pelas categorias Sub-14 e Sub-15 em Cotia e conquistou a Copa Fictor Sub-15 de 2026. O São Paulo Futebol Clube se solidariza com os familiares e amigos neste momento de profunda dor.”