Everson rejeita proposta do Bahia e renova contrato com o Atlético-MG até 2027

O goleiro Everson renova com o Atlético-MG até 2027, ignorando proposta do Bahia para jogar na Libertadores.

Pedro Souza/Atlético VASCO X ATLÉTICO 04.12.2024 CAMPEONATO BRASILEIRO O goleiro Everson com a bola no pé



O goleiro Everson, que estava na mira do Bahia, decidiu renovar seu vínculo com o Atlético-MG até dezembro de 2027, recebendo um aumento salarial. Antes, seu contrato se estendia até o final de 2025, mas ele tinha a possibilidade de assinar um pré-contrato com outra equipe a partir de junho. O Tricolor baiano havia apresentado uma proposta atrativa, oferecendo a oportunidade de jogar na Copa Libertadores, enquanto o Galo participará da Copa Sul-Americana.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Victor Bagy, diretor de futebol do Atlético, fez questão de ressaltar a importância de Everson para o time, elogiando suas habilidades e contribuições. Desde sua chegada ao clube em 2020, o goleiro tem sido fundamental em diversas conquistas, incluindo quatro títulos do Campeonato Mineiro, um Campeonato Brasileiro, uma Copa do Brasil e uma Supercopa do Brasil. Em 2023, ele se destacou como um dos principais jogadores da equipe, que alcançou as finais da Libertadores e da Copa do Brasil. Com 277 partidas disputadas pelo Atlético, Everson se tornou o quarto goleiro com mais jogos na história do clube.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA