Everton faz ‘gol que Pelé não fez’ e Tombense vence o Sport na Série B; assista

Time mineiro é o 5º na tabela de classificação, enquanto os pernambucanos estão em sétimo

Victor Souza/Tombense Tombense é o quinto na tabela de classificação da Série B



Já ouviu a expressão ‘o gol que Pelé não fez’? Cada vez mais parece que só o Rei do Futebol não conseguiu fazer o fatídico gol do meio de campo. Nesta quinta-feira, 18, mais um jogador entrou para essa seleta lista. Na partida entre Tombense e Sport, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, aos 19 minutos, o meio campista Everton Galdino acertou um chutaço do meio de campo, encobriu o goleiro Saulo e deu a vitória à equipe do Tombense. O resultado colocou a equipe mineira em 5º na tabela, seis pontos atrás do Vasco. Já o Sport está em 7º.