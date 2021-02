Everton marca aos 50 minutos do segundo tempo e empata em 3 a 3 com o Mancheter United

Calvert-Lewin marcou o gol decisivo do confronto, que foi disputado no Old Trafford

Reprodução/ Twitter @Everton Jogadores do Everton comemorando gol de empate da partida



Em jogo movimentado, o Everton arrancou um empate em 3 a 3 contra o Manchester United ao marcar um gol aos 50 minutos do segundo tempo. A partida foi disputada neste sábado, 6, no estádio do Old Trafford, casa dos Red Devils. O tento decisivo foi marcado por Calvert Lewin, que completou uma cobrança de falta. Com isso, o Manchester segue na 2ª colocação, com 45 pontos. Já o Everton se manteve na sexta posição, com 37 pontos. Na próxima rodada, o United enfrenta o West Bromwich fora de casa enquanto o Everton recebe o Fullham.

O United começou o jogo atacando e abriu o placar aos 24 minutos após Cavani completar um cruzamento de Rashford. Aos 45 minutos, Bruno Fernandes acertou um chute por cobertura e ampliou a vantagem. A vantagem durou pouco. Aos 4 minutos do segundo tempo, Doucouré marcou o primeiro gol do Everton após rebote de De Gea. Aos 7 minutos, James Rodriguez chutou de canhota e empatou o jogo. A igualdade durou até os 25 minutos, quando McTominay cabeceou e marcou o terceiro gol do time de Manchester. No último lance da partida, após cobrança de Digne, Calvert-Lewis completou para o fundo das redes, selando o placar da partida.