Everton Ribeiro agradece ao SUS após ser vacinado contra a Covid-19: ‘Lindo trabalho’

Reprodução/Twitter/@evertonri Everton Ribeiro agradeceu ao SUS após ser vacinado contra a Covid-19



Everton Ribeiro, meio-campista do Flamengo e da seleção brasileira, usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 2, para dizer que foi vacinado contra a Covid-19. Em vídeo postado no Twitter, o armador do Rubro-Negro exibe o momento em que foi imunizado contra o novo coronavírus e agradece ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelo trabalho prestado. “Pessoal, chegou a minha vez. Estou vacinado! Pessoal do SUS, muito obrigado por esse lindo trabalho, imunizando e trabalhando em prol da população. Que a gente possa vacinar todo mundo o mais rápido possível para poder voltar ao normal, para poder conviver com os outros e voltar a lotar o Maracanã, que a gente precisa tanto dessa ajuda. Valeu!”, comentou.