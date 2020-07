Ex-auxiliar de Guardiola, Domènec Torrent é o novo técnico do Flamengo

O espanhol chega ao clube carioca para substituir o português Jorge Jesus; contrato é válido até o fim de 2021

Reprodução/YouTube Domènec Torrent é o novo técnico do Flamengo



O Flamengo anunciou nesta sexta-feira (31) a contratação do técnico Domènec Torrent. O espanhol chega ao clube carioca para substituir o português Jorge Jesus, que foi para o Benfica, de Portugal. Torrent tem 58 anos de idade e foi auxiliar de Pep Guardiola nos três clubes treinados por ele: Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City. Em 2018, ele deixou a equipe inglesa para ser o técnico do New York City, dos Estados Unidos.

O anúncio do Flamengo foi feito por meio de um vídeo enviado aos sócios-torcedores. Nas imagens, Torrent aparece com uma camisa do time e se apresenta à torcida. “Oi, sou Domènec. Estou muito feliz por fazer parte desta grande nação. Vamos lutar para ganhar títulos. Nos vemos em breve. Muito obrigado!”, disse o novo comandante rubro-negro. A mensagem do clube ainda diz que o espanhol assinou contrato até o fim de 2021 e será apresentado em breve.

Torrent foi o escolhido pela diretoria do Flamengo para dar sequência ao trabalho de Jorge Jesus. Em pouco mais de um ano, o português levou o clube carioca aos títulos da Libertadores, Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e Campeonato Carioca. O espanhol já havia trabalhado com o lateral-direito Rafinha no Bayern de Munique. Ele e o técnico Pep Guardiola ficaram na equipe alemã entre 2013 e 2016 e conquistaram o Mundial de Clubes da FIFA, a Supercopa da UEFA, duas Copas da Alemanha e três Campeonatos Alemães.

A estreia de Domènec Torrent no Flamengo deve acontecer no dia 9 de agosto, quando o atual campeão Brasileiro enfrenta o Atlético Mineiro, no Maracanã, pela primeira rodada do campeonato nacional. Nas rodadas seguinte, os cariocas pegam Atlético Goianiense, Coritiba, Grêmio e Botafogo. A equipe volta à Libertadores no dia 17 de setembro, em jogo contra o Independiente Del Valle, no Equador. O time também está na Copa do Brasil, mas a CBF ainda não anunciou as novas datas do torneio.