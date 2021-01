Ex-Cruzeiro, Thiago Neves polemiza: ‘Jogar a Série B é para time pequeno’

Confira a cutucada que o meio-campista do Sport deu no clube mineiro em entrevista coletiva

Reprodução Thiago Neves rescindou com o Cruzeiro e está perto de ser anunciado como novo reforço do Grêmio



O meio-campista Thiago Neves causou polêmica nesta terça-feira, 26, ao falar sobre a luta do Sport para permanecer na elite do futebol nacional. Ao ser questionado sobre os objetivos do Leão na temporada, o armador deu uma indireta ao Cruzeiro, seu ex-clube, afirmando várias vezes que “time grande” disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. Vale lembrar que, atualmente, a equipe nordestina ocupa a 14ª posição da competição com 35 pontos, apenas três a mais que o Fortaleza, que abre a zona de rebaixamento.

“Eu acho que os times grandes do futebol brasileiro precisam estar na Série A e o Sport tem que estar. Então, não vejo o Sport disputando a Série B ou Série C. Essas coisas são para times pequenos. Time grande joga a Série A. Então, estamos lutando para permanecer na elite. Muitas coisas aconteceram e muitos jogadores saíram, mas vamos lutar. Eu vou repetir: time grande joga a Série A, que é o lugar do Sport”, comentou o atleta.

Thiago Neves atuou pelo Cruzeiro entre 2017 e 2019, participando do bicampeonato da Copa do Brasil (2017 e 2018) e do Estadual (2018 e 2019). O meia, no entanto, saiu do clube de maneira conturbada depois de fazer parte do elenco que caiu para a 2ª divisão do Brasileiro. Recentemente, ele ganhou um processo contra o clube na Justiça e aguarda o pagamento de cerca de R$ 1,7 milhão.