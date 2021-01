Viúva de Kobe Bryant lamenta um ano de acidente: ‘Ainda não parece real’

Leia o emocionante relato feito por Vanessa Bryant, que perdeu o marido e a filha na tragédia ocorrida em Calabasas, cidade localizada na Califórnia (EUA)

Reprodução/Instagram Vanessa Bryant ao lado de Kobe



Há exatamente um ano, o mundo esportivo ficou completamente abalado com a notícia de que o helicóptero que levava Kobe Bryant, sua filha Gianna, de 13 anos, e outras sete pessoas caiu em Calabasas, cidade localizada na Califórnia (EUA), sem deixar sobreviventes. Nesta terça-feira, 26, a viúva de um dos melhores jogadores de basquete de todos os tempos, Vanessa Bryant, utilizou suas redes sociais para compartilhar uma carta escrita por uma amiga de Gigi, como era conhecida a menina que morreu ao lado do pai. Na legenda, Vanessa comentou que a tragédia “ainda não parece real” e destacou a saudade que sente.

“Hoje recebi esta doce carta de uma das melhores amigas de Gianna, Aubrey. Muito obrigada por compartilhar lindamente algumas das suas memórias da minha Gigi comigo e me permitir compartilhá-las aqui. Minha Gigi é incrível e realmente aprecio sua tocante carta. Ela te ama muito. Também sinto muita falta da minha garotinha e do Kob-Kob. Eu nunca vou entender por que/como essa tragédia pode ter acontecido com seres humanos tão bonitos, gentis e incríveis. Ainda não parece real. Kob, fizemos certo. Gigi, você ainda deixa a mamãe orgulhosa. Eu te amo!”, escreveu Vanessa em seu Instagram.

Além do eterno astro da NBA e sua filha, John Altobelli, Keri Altobelli, Alyssa Altobelli, Sarah Chester, Payton Chester, Christina Mauser e Ara Zobayan (piloto) também morreram no acidente aéreo – todas as vítimas fatais tinham ligação com Kobe Bryant, que estava a caminho de um jogo de basquete em Thousand Oaks, no centro de treinamento Mamba Academy, construído pelo ex-jogador. De acordo com investigações realizadas por autoridades americanas, a forte neblina na região afetou a visibilidade do piloto, culminando no acidente. Foi constatado na autópsia final que o piloto Ara Zobayan estava sóbrio e que não houve falha mecânica.

Vanessa Bryant, no entanto, permanece na Justiça cobrando a indenização da Island Express Helicopters, empresa responsável pelo voo. As famílias das vítimas cobram a responsabilidade da companhia, enquanto que a defesa de Ara Zobayan alega que a culpa da queda do helicóptero foi dos passageiros, que insistiram em voar apesar do alerta sobre as difíceis condições de voo daquele dia.