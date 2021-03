Ex-jogador Ricardo Rocha comemora saída de Branco da UTI: ‘Agradeço a Deus’

O coordenador das seleções de base da CBF estava internado desde o dia 16 de março no Rio de Janeiro após contrair a Covid-19

Reprodução/ Twitter Branco posa com um enfermeiro após sair da UTI de Covid-19



O tetracampeão do mundo com a seleção brasileira e atual coordenador das seleções de base da CBF, Branco saiu da UTI de Covid-19 nesta quarta-feira, 31. A notícia foi veiculada pelo ex-jogador Ricardo Rocha nas redes sociais. Com uma foto de Branco ao lado de um enfermeiro, Ricardo comemorou a melhora de Branco. “Quero agradecer a Deus por ter permitido a cura do meu amigo @BRANCOTETRA06, aos médicos que cuidaram dele e todos os médicos que estão na linha de frente contra essa doença terrível e todos vocês que oraram por ele. Muito feliz porque ele saiu da UTI e deve ter alta em breve”, escreveu.

Branco estava internado desde o dia 16 de março com a doença na UTI do hospital Copa Star, na zona sul do Rio de Janeiro, e em 18 de março preciso ser intubado após piora em seu quadro. Na semana passada, a mulher de Branco, Cleo Pozzebon informou por meio das redes sociais que o ex-lateral estava evoluindo bem e já comia e falava depois de ser extubado. Ainda não foi divulgado a data da alta de Branco.