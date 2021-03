Eder revela motivo para fechar com o São Paulo após receber outras propostas; assista

Em apresentação, o atacante de 34 anos, que estava no futebol chinês, disse estar bem fisicamente e preparado para começar a sua trajetória no Tricolor

Reprodução/São Paulo FC Eder durante apresentação no São Paulo



O atacante Eder foi apresentado pelo São Paulo na tarde desta quarta-feira, 31. Em entrevista coletiva, o centroavante de 34 anos, que estava no Jiangsu Suning, da China, foi sincero ao afirmar que tinha como objetivo retornar ao futebol europeu na metade de 2021. O atleta, porém, disse que descartou algumas propostas, inclusive do Brasil, para atuar pelo Tricolor paulista. O motivo? A forma como Julio Casares, Muricy Ramalho e outros membros da diretoria se aproximaram dele. “Em janeiro, tive a possibilidade de voltar para a Itália, e não deu. Na minha cabeça, era voltar para a Europa em julho. Tive contato com outros clubes no Brasil. Mas acho que foi como o São Paulo chegou em mim, o que me apresentaram e o que vi do São Paulo no ano passado. É um clube enorme. Gostei muito de como se aproximaram de mim”, disse Eder, respondendo uma pergunta do repórter Giovanni Chacon, do Grupo Jovem Pan.

Na entrevista, o atacante, que não entra em campo desde o final de 2020, relatou que está bem fisicamente. “O Campeonato Chinês acabou em novembro, mas depois de uns 20 dias, em dezembro, comecei os treinamentos. Mas penso que cheguei em boas condições. Estou treinando desde o primeiro dia, consigo terminar todas as atividades. Normal, só assim para ir pegando o ritmo. Estou em boas condições”, declarou Eder. “Estou me sentindo muito bem. A questão da idade é só um número. Tudo vem da cabeça. Há alguns dias vi entrevista do Sergio Ramos sobre jogar até os 40 anos. Você se cuidando e treinando bem, tem todas as condições dar sempre o melhor em campo”, complementou.