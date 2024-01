Ex-técnico da seleção inglesa revela câncer em estágio avançado e diz ter apenas mais um ano de vida

Sven-Goran Eriksson descobriu a doença após um colapso repentino e desde então tem reduzido suas aparições públicas; tumor está localizado no pâncreas e é inoperável

Khaled DESOUKI / AFP Último trabalho de Eriksson foi como treinador da seleção das Filipinas, entre 2018 e 2019



Ex-técnico da seleção inglesa, Sven-Goran Eriksson revelou estar enfrentando um câncer em estágio avançado e afirmou ter apenas mais um ano de vida. O sueco de 75 anos descobriu a doença após um colapso repentino e desde então tem reduzido suas aparições públicas por causa de problemas de saúde. Em uma entrevista à rádio P1, da Suécia, Eriksson afirmou que o tumor está localizado no pâncreas e é inoperável. Ele disse que, na melhor das hipóteses, tem apenas mais um ano de vida. Sven-Goran Eriksson foi o primeiro treinador estrangeiro a comandar a seleção da Inglaterra, entre 2001 e 2006. Ele também conquistou títulos em clubes importantes, como a Lazio, na Itália, Benfica, em Portugal, e IFK Gotemburgo, na Suécia.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante seu comando, a seleção inglesa teve uma “geração de ouro” do futebol, com jogadores como David Beckham, Steven Gerrard e Wayne Rooney. Sob sua liderança, a Inglaterra chegou às quartas de final da Copa do Mundo de 2002, sendo eliminada pelo Brasil, e da Copa do Mundo de 2006, sendo eliminada por Portugal nos pênaltis. Diversas instituições, incluindo a seleção inglesa e o Manchester City, clube que Eriksson treinou, enviaram mensagens de apoio e votos de felicidades ao ex-técnico pelas redes sociais. O último trabalho de Eriksson foi como treinador da seleção das Filipinas, entre 2018 e 2019, e recentemente ele atuou como diretor esportivo no Karlstad, time da terceira divisão da Suécia. Agora, ele enfrenta a batalha contra o câncer e tenta aproveitar ao máximo o tempo que lhe resta.