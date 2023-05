Ex-Vasco, zagueiro Kadu Fernandes morre em acidente de carro aos 28 anos

O jogador, que defendeu o time profissional do Cruzmaltino entre 2015 e 2018, estava representando as cores do Macaé

Reprodução/Twitter/@Vasco Kadu Fernandes defendeu o Vasco entre 2015 e 2018



O zagueiro Kadu Fernandes, cria do Vasco, morreu na madrugada desta segunda-feira, 22, vítima de um acidente de carro na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro. O jogador de 28 anos, que defendeu o time profissional do Cruzmaltino entre 2015 e 2018, estava representando as cores do Macaé, clube que disputa a Série A2 do Campeonato Carioca. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o atleta foi encontrado sem vida em seu veículo capotado. Outras duas pessoas estavam no carro no momento do acidente, foram socorridas com ferimentos moderados e encaminhadas para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Através das redes sociais, o Gigante da Colina lamentou a tragédia. “Desejamos muita força aos familiares e amigos. Nossos sentimentos. Descanse em paz”, escreveu a diretoria. O Macaé, por sua vez, cancelou as atividades marcadas para hoje e está tentando adiar o duelo contra o América-RJ, marcado para este sábado, 27.